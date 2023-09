Barbara Höckmann ist Präsidentin des Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Das Wohngeldgesetz zum Beispiel sei eine gute Idee, so Höckmann, doch die konkrete Umsetzung hingegen Problem. "Das könnte man auch mit einer leichteren Sprache gestalten oder mit einer besseren Anleitung, damit die Leute wissen, was von ihnen verlangt wird." Aus Sicht der AWO-Präsidentin sind das zusätzliche Hürden, die da möglicherweise auch einen bestimmten Hintergrund haben. "Man könnte vermuten, dass das Interesse nicht sehr groß daran ist, dass alle ihre Leistungen in Anspruch nehmen."

Die Sprache, das Geld und die Politik

Aber auch in der Politik ist nicht unüblich, Sprache für die eigenen Zwecke einzuspannen, von links bis rechts. Wenn es um die Verschleierung von Schulden geht, spricht man von einem Sondervermögen oder auch von Stabilisierungsfonds. Und wenn die Summe besonders hoch ist, ist auch mal von einem "Doppelwumms" die Rede. Sachsen-Anhalts aktueller Landeshaushalt lässt sich im Internet nachlesen, steht also für jeden Interessierten offen, der mal nachlesen will, wofür seine Steuern so ausgegeben werden.

Selbst langjährige Landtagsabgeordnete räumen aber ein, die Untiefen der Zahlenkolonnen nicht ergründen zu können, es sei denn, man redet mit ausgewiesenen Finanzexperten. Aber wem eine kurze Übersicht reicht, der kann eine Kurzfassung lesen, in der sich nun auch der Begriff "Gender Budgeting" finden lässt. Angefügt ist jedoch auch ein Wörterbuch der einfachen Sprache, dem man entnehmen kann, dass "Gender Budgeting" geschlechtergerechtes Geldausgeben meint.

Doch warum muss so ein Text zur besseren Verständlichkeit überhaupt erst übersetzt werden, er könnte doch gleich in "normalem" Deutsch geschrieben werden. Diese Frage treibt Tim Appell vom Büro für leichte Sprache schon länger um. "Wir müssen davon wegkommen, Fachwörter zu verwenden, oder auch englische Begriffe, die eben oft zu Verwirrung führen." Allerdings beziehen sich vor allem Verwaltungstexte auf rechtlichen Grundlagen, was die Verständlichkeit eben einschränkt.

Sprache und Lebenswelt

Schon der deutsche Dichter Lessing gab seinerzeit den Ratschlag: "Schreibe, wie du redest, so schreibst du schön." Das allerdings ist nun immerhin 280 Jahre her und die Lebenswelt hat sich seitdem geändert. Bettina Scheithauer ist Sprachwissenschaftlerin und ebenfalls im Büro für leichte Sprache in Eisleben engagiert.

Sie beobachtet eine Zunahme von Fachbegriffen im Alltag, auch als Folge immer speziellerer Berufe: "Arbeite ich in einer Autowerkstatt oder in einer Chipfabrik, das prägt dann auch die Art zu sprechen. Es ist die Lebenswelt, die unsere Sprache formt." Und je mehr diese Lebenswelt auseinanderklafft, umso unverständlicher werden wir untereinander.

Aus Sicht von Bettina Scheithauer gibt es noch eine weitere Entwicklung, welche eine Veränderung deutlich macht: "Mir ist aufgefallen, dass es gar nicht mehr nötig ist, jemanden zu fragen. Ich kann ja alles digital recherchieren. Ich muss nicht nach dem Weg fragen, sondern gucke einfach in mein Telefon." Und so bleibt jeder in seiner Welt verfangen. Sprache, die eigentlich Brücken bauen soll, wird zum Trennfaktor.