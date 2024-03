Bei Flachglas Nord-Ost in Osterburg entstehen rund 1.500 Sicherheitsglasscheiben pro Tag, wenn die Maschinen laufen. Manchmal fehlen Ersatzteile wie Riemen, Ritzel und Lagerschalen – und das ärgert die Azubis, denn dann steht die große Glasveredelungsmaschine in der Mitte der riesigen Fabrikhalle mal wieder still.