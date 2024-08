Diese Mitteilung hätte er auch an die Verbandsgemeinde Schönhausen weitergereicht. Dort aber zeigte man sich auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT ahnungslos. Eine derartige Freigabe durch das Kreis-Umweltamt läge in der Verwaltung nicht vor. Man hätte beim Kreis die Auskunft erhalten, das geplante Füllmaterial müsse auf seine Bio-Zertifizierung hin von einem Fachlabor überprüft werden.

Am Montag dieser Woche nun sind Baufahrzeuge mit etwa 60 Tonnen Bio-Recycling-Schutt in Nierow angerückt und haben das Material in den ausgefahrenen Weg eingebracht. Große Erleichterung herrscht seitdem auf dem Elshof: Kristin Siepold ist schwanger, soll Anfang Oktober ihr Kind bekommen und war bis dato in Sorge, ob der Rettungswagen sie dann auch tatsächlich ins Krankenhaus bringen könnte.