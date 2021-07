Hochwasser 2013 in Schönhausen "Man möchte es vergessen" – ein Dorf und das Leben nach der Flut

Schweigen und vergessen

Alfons Dobkowicz war Bürgermeister in Schönhausen, als das Hochwasser kam. Er schuftete damals bis zuletzt am Deich, um sein Dorf zu schützen. Doch am Ende: Resignation. "Man kann nichts mehr machen", sagte Dobkowicz dem SPIEGEL. "Nichts außer zusehen." Zusehen, wie "Schönhausen zur Insel wird".

Bürgermeister ist Dobkowicz längst nicht mehr. Und reden will er über die Katastrophe vor acht Jahren auch nicht mehr. "Das sollen andere machen", sagt er am Telefon. "Da finden Sie bessere Ansprechpartner." Die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel. Doch die Kameraden antworten auf eine Anfrage nicht.

Besuch also bei einem, der damals zum tragischen Helden wurde: Gernot Quaschny, einem der letzten hauptberuflichen Fischer an Elbe und Havel. Quaschny und seine Familie verloren durch die Flut alles, was sie sich jahrelang aufgebaut hatten. Das Wasser stand wochenlang in den Gebäuden.

Doch in der eigenen Not half Quaschny sogar noch anderen. In seinem Fischerboot rettete er Wald- und Haustiere vor dem Ertrinken, immer wieder versorgte er die Zurückgebliebenen in den betroffenen Orten.

Fischer Gernot Quaschny (r.) transportierte 2013 mit seinem Boot unter anderem Treibstoff für Notstromaggregate, Kartoffeln und Anwohner durch das Hochwasser. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Heute erinnert auf seinem Grundstück nur noch ein besonderes Bauwerk an damals: Quaschny lebt mit seiner Frau auf einem großen Hausboot. Es steht auf dem festen Land. "Unsere Arche kann nicht untergehen und bei einer erneuten Flut Menschen und Tiere aufnehmen", sagte Quaschny dem Portal "Altmarkgeschichten" einmal.

Mehrfach wurde Gernot Quaschny damals für sein Engagement ausgezeichnet. "Auch ich habe ihn dafür bewundert", sagt Elke Hanitzsch. Doch inzwischen hat der Fischer wohl damit abgeschlossen. "Bin nicht dabei", antwortet Quaschny so kurz, wie man nur angebunden sein kann, auf eine Gesprächsanfrage – und geht auf seinem Hof von dannen.

Ein Leben für die Elbe

Für Schönhausen ist die Flut längst Vergangenheit. Das, was den Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz noch bevorsteht, hat das Dorf hinter sich. Fluthilfen wurden zwar gezahlt, erzählt Elke Hanitzsch, aber langsam. Schönhausen als kleiner Ort habe nie im Fokus gestanden.

Inzwischen sind die Häuser wieder aufgebaut. Doch die schmerzvollen Erinnerungen bleiben. "Die meisten wollen nicht mehr darüber reden. Man möchte es vergessen", sagt Elke Hanitzsch. "Es war schlimm und schwer für jeden hier. Dieses Päckchen tragen wir alle unser Leben lang mit uns herum."

So sah der Park in Schönhausen beim Hochwasser 2013 wochenlang aus. Bildrechte: MDR/Elke Hanitzsch Ich hoffe, dass es hier bald wieder so schön sein wird, wie es einmal war. Elke Hanitzsch aus Schönhausen über den 2013 gefluteten Park

Und als ob das alles nicht tragisch genug gewesen wäre, erzählt die 62-Jährige dann noch: "Mein Großvater und auch mein Vater waren Deichbeauftragte hier in Schönhausen." Bereits als Kind und auch später noch fuhr sie an jedem Wochenende mit ihnen zum Deich, um zu prüfen, ob alles in Ordnung sei. "Sie haben ihr Leben auch der Elbe, der Natur gewidmet", sagt Hanitzsch. "Doch verschont wurden sie letztlich nicht."

Ganze zwölf Monate für den Wiederaufbau

Ein Jahr benötigte die Familie, um den Hof wieder aufzubauen. "Man war dann in der Aufbaumühle drin", sagt Elke Hanitzsch. "Es ging dann nur noch nach vorne." Alles auch mental zu verarbeiten, dauerte weit länger. So wird es nun auch für die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sein. "Es gibt einige Familien, die danach weggezogen sind oder aus der Evakuierung nicht zurückkamen", sagt Hanitzsch. "Das Leid und Elend war groß, für manche sicher zu schlimm. Das macht ja was mit den Menschen."