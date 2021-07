Hochwasser in Deutschland 2021

Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es immer wieder zu schweren Unwettern mit Überschwemmungen kommen. Sowohl Mittelgebirgsregionen als auch Städte, die in einer Flussaue liegen, seien gefährdet – so wie Jena. "Es gibt keine Schwerpunkte für Unwetter", sagt Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Heftige Regenfälle hatten auch in Sachsen zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. In der Sächsischen Schweiz waren einige Orte kurzzeitig von der Außenwelt abgeschnitten.