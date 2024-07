Der Marktplatz in Letzlingen ist verwaist. Wo einst die Kaufhalle war, steht ein Bauzaun. 2018 wurde die PUG-Kaufhalle geschlossen und dann abgerissen. Seitdem müssen die Einwohner von Letzlingen nach Gardelegen oder Haldenleben fahren, um das einzukaufen, was sie für den täglichen Bedarf brauchen.

Dann sei eine Weile nichts passiert. Dank einer Einwohnerin habe der Ort im vergangenen Jahr Kontakt zu "Tante Enso" gehabt, die schon einige 24-Stunden-Supermarkt betreiben , im Prinzip ein moderner "Tante-Emma-Laden" in einer digitalisierten Welt. "Nach einer Info-Veranstaltung bei uns im Kulturhaus stand dann fest, dass die Genossenschaft auch in Letzlingen einen Laden betreiben würde", erläutert der Ortsbürgermeister.

Nun scheint eine Lösung gefunden: Investoren aus Niedersachen wollen in Letzlingen einen Genossenschaftsladen für "Tante Enso" bauen. Wie Thomas Johannes MDR SACHSEN-ANHALT sagte, bauen er und sein Partner in ihrem Heimatort Eimke bereits für "Tante Enso" ein Geschäft, weil sich im Ort keine anderen Räumlichkeiten gefunden haben. Von den "Tante Enso"-Machern seien sie angesprochen worden, ob sie sich vorstellen könnten, auch in Letzlingen zu bauen.

"Wir haben die Rahmendaten geprüft und wollen investieren. Einen Termin für die Unterzeichnung des Kaufvertrages gibt es noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr noch den Grundstein für "Tante Enso" in Letzlingen legen", sagt Johannes. Gebaut werden solle auf dem Marktplatz, wo einst die Kaufhalle gestanden habe.

Die Einwohner von Letzlingen sind froh und zuversichtlich, dass sich in Sachen Einkaufsmöglichkeit nun doch etwas tut. "Was Lange währt, wird endlich gut. Mein Vertrauen, dass wir ein Geschäft bekommen, war immer da, auch wenn andere gezweifelt haben", sagt Ortsbürgermeister Genz.

"Der zentrale Standort am Marktplatz ist wichtig, damit die Menschen auch wieder einen Treffpunkt im Ort haben. Überlegungen, Räume am Ortsrand für einen Markt zu nutzen, hätten bestimmt nicht funktioniert", ergänzt Bewohner Jan Dittrich bei MDR SACHSEN-ANHALT.

Erst am 13. Juni hat in Abtsdorf, einer Ortschaft der Lutherstadt Wittenberg, ein Tante-Enso-Laden eröffnet. Bundesweit gibt es bereits 44 dieser Geschäfte, in Sachsen-Anhalt noch in Wörlitz und Görzig.