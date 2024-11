So viel Natur, so viel Artenreichtum, so viele bedrohte Arten auf so kleiner Fläche: Saskia Kusian hätte das nicht erwartet. Die junge Frau ist im Gardelegener Bauamt zuständig für die Planungsverfahren für Photovoltaik-Anlagen. So ein Fall wie in Jerchel, einem Gardelegener Ortsteil, ist ihr aber auch noch nicht untergekommen.

Äußerlich sieht man es den 2,7 Hektar Fläche in Jerchel nicht an, dass sie so reich besiedelt ist. Von den LPG-Ställen, die dort einmal standen, sind nur noch ein paar Schutthaufen übrig. Darin, haben die PV-Anlagen-Gutachter festgestellt, fühlen sich unter anderem Zauneidechsen wohl. Bildrechte: MDR/ Katharina Häckl

Die sind noch nicht in ihrem Bestand bedroht, dafür aber ein paar ihrer Nachbarn. 63 Vogelarten haben die Landschaftsplaner im Rahmen des für die Genehmigung nötigen Umweltberichts gezählt, davon 22 vom Aussterben bedrohte. Neben Feldlerche, Rauchschwalbe, Kuckuck und Turteltauben haben es sich die akut bedrohten Steinmätzer dort gemütlich gemacht, genau wie Graureiher, Grauammer und Rotmilan, die auf der Vorwarnliste zum Artensterben stehen.

Zu viel Artenvielfalt für den Investor

Der Artenreichtum überraschte nicht nur Kusian, sondern auch den Investor, der den Solarpark bauen lassen wollte. Denn in einem solchen Fall werden vom Staat Ausgleichsmaßnahmen verlangt. Das Unternehmen hätte in Jerchel an anderer Stelle zwei Hektar Fläche kaufen oder pachten und die Umsiedlung der Tiere von Jerchel dorthin bezahlen müssen. Das war dem Investor zu teuer. In einer Mail sagte er der Stadtverwaltung ab.