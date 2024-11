Tierheim Gardelegen: Vorwürfe wegen mangelnder Hygiene und Vernachlässigung

Bereits in der Vergangenheit gab es wiederholt Beschwerden gegen das Tierheim, teilt der zuständige Altmarkkreis Salzwedel auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Zum Inhalt könne der Landkreis aber keine Informationen geben. In den vergangenen Jahren sei zwölf Mal im Tierheim kontrolliert worden, sowohl routinemäßig als auch anlassbezogen. Derzeit seien darüber hinaus aber keine neuen Vorwürfe bekannt.

Vor knapp einem Jahr sollen laut den Ehrenamtlichen zahlreiche Katzen im Tierheim in Gardelegen an einer sogenannten Parvovirose, also einer Katzenseuche gestorben sein. Das ist eine stark ansteckende Viruserkrankung, die vor allem Jungtiere und ungeimpfe Tiere gefährdet und über den Kot übertragen wird.

Auf den Bildern sollen unter anderem die Quarantäne-Räume zu sehen sein. Für diese gäbe es Richtlinien, die von Tierärzten aufgestellt wurden, sagt Tierrechtsanwalt Andreas Ackenheil. Bei der hochansteckenden Parvovirose müsse es unter anderem sehr sauber sein, um das Virus einzudämmen. "Die Separierung in Quarantäne-Einheiten ist zwingend erforderlich und eben ein höherer Reinigungsgrad als das, was man auf den Fotos gesehen hat", erklärt Tierrechtsanwalt Ackenheil.

Im April 2024 soll sich laut den Ehrenamtlichen eine Katze stundenlang in einem angekippten Fenster befunden haben. Für die Katzen bedeutet das laut Tierarzt Niels Mensing meist eine Lähmung in der Hinterhand mit aufwendiger Weiterbehandlung oder gar die Einschläferung der Tiere. Dieser Unfall ist den Behörden bekannt.

Mitarbeitende aus dem Tierheim wurden daraufhin belehrt, teilt uns der Altmarkkreis Salzwedel per Mail mit. Neue Arbeitsanweisungen sollen weitere Unfälle verhindern. Der Tierschutzverein schreibt MDR SACHSEN-ANHALT: "Uns war bei der Katze nicht bewusst[,] das[s] diese in der Lage war[,] Türen zu öffnen. Das Tier verschaffte sich so Zugang zu einen Raum[,] in dem das Fenster geöffnet angekippt war."