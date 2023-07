Markant am Gebäudetrakt ist das Dach in Wellenform. Noch immer liegen Traktorenreifen herum, die Wände sind mit Graffiti besprüht, überall ist die Natur in den Gebäudekomplex eingedrungen. Der einstige Technikstützpunkt der LPG Arendsee war bis zur Abwicklung 1990 von zentraler Bedeutung. Mehr als 300 Beschäftigte zählte die LPG Arendsee zu DDR-Zeiten, die eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Maschinen wie Traktoren und Mähdrescher entwickelte und produzierte. Diese Maschinen wurden nicht nur in der LPG Arendsee eingesetzt, sondern auch in anderen landwirtschaftlichen Betrieben der DDR. Der ehemalige Technikstützpunkt der LPG-Pflanzenproduktion in Arendsee hatte zu DDR-Zeiten mehr als 300 Beschäftigte. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Um sage und schreibe 26.000 Quadratmeter Industriedenkmal kümmert sich der gerade mal zehnköpfige Verein "Aus einem Guss". Genauer um das 1844 gegründete „Eisenhütten- und Emaillierwerk“ in Tangerhütte, das schon kurz nach seiner Gründung Weltruhm erlangte. Heute ist das Eisenhüttenwerk ein Lost Place gigantischen Ausmaßes. Verzierte Eisenträger, kunstvolle Gitterfenster, bemooste Wände – die schiere Größe und einst kunstvolle Ausgestaltung der verschiedenen Industriegebäude sind beeindruckend. Das Eisenhütten- und Emaillierwerk in Tangerhütte: Der Verein "Aus einem Guss" sucht dringend Investoren und Spenden für das 26.000 Quadratmeter umfassende Industriedenkmal. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Der Verein "Aus einem Guss" sucht dringend nach Investoren, sammelt Spenden und kümmert sich um Fördermittel, um das Tangerhütter Flächendenkmal vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Die Eisengießerei hat Tangerhütte stark geprägt, ab 1844 für einen enormen Bevölkerungs- und Fachkräftezuzug gesorgt. Bis heute zählt das Flächendenkmal zu den bedeutendsten Industriedenkmälern Sachsen-Anhalts. Neben der Industrieanlage gehören auch ein Landschaftspark, zwei Schlösser, ein Mausoleum, ein Kunstgusspavillion sowie ein künstlich angelegter Wasserfall dazu und bilden zusammen ein in Deutschland einzigartiges Ensemble.

Die Weteritzer selbst nennen ihr Gutshaus liebevoll "Die weiße Perle der Altmark". In den letzten Jahrzehnten gab es dafür immer wieder Kaufinteressenten, die das schlossartige Gebäude mit riesigem angrenzendem Park in ein Hotel, eine Holzakademie oder in einen altersgerechten Wohnkomplex verwandeln wollten. Nichts klappte. Nun hat sich in 2023 ein umtriebiger Förderverein gegründet und ein neuer Eigentümer gefunden, der für das Dorf etwas erreichen will. Seither wird entkernt und gewerkelt, Dartgruppe, Dorf-Stammtisch und Tausch-Bibliothek sind bereits eingezogen. Das Gutshaus Weteritz wird auch die "weiße Perle der Altmark" genannt. Bildrechte: MDR/Carina Emig

Das Gutshaus im Gardelegener Ortsteil Weteritz erwacht also nach 30 Jahren aus seinem Dornröschenschlaf. Bis zur Wende war dort das Altenheim "Feierabendheim Wilhelm Pieck" untergebracht, wovon Küche, Sanitäranlagen, Baderaum, Zimmer und Fluchttreppe bis heute zeugen. Doch unter dem DDR-Linoleum stecken noch immer die originalen Holzfußböden. Historische Türen, Wandeltreppe und Treppenhaus aus den 1830er-Jahren, als das Gutshaus durch die Familie von Alvensleben erbaut wurde, verströmen noch ihren morbiden Charme.

Die Zuckerhalle ist ein altes Industriegebäude, erbaut 1936. In ihr wurden die Zuckertüten bis unter das Dach gelagert. Sie gehörte zum riesigen Komplex der Zuckerfabrik Goldbeck, deren Grundstein am bereits 1889 gelegt wurde und von der heute nur noch die teilsanierte Zuckerhalle und das angrenzende, marode Ausbildungsheim zeugen. Auf einer Nutzfläche von circa 1.200 Quadratmetern finden in der Zuckerhalle verschiedene Kulturveranstaltungen, Märkte und Feste statt. Die Zuckerhalle Goldbeck: Ein eigens gegründeter Verein kümmert sich um Veranstaltungen und Organisation. Bildrechte: MDR/Carina Emig