Die sogenannte Hilfsfrist für den Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt beträgt zwölf Minuten. In diesem Zeitfenster sollen die Retter bei Notfällen am Einsatzort ankommen. Bei Notärzten beträgt der Zeitraum 20 Minuten. Vorgabe ist, dass die Hilfsfristen in 95 Prozent der Fälle eingehalten werden sollen. Geregelt wird das über das Rettungsdienstgesetz im §7 Abs. 4 RettDG LSA.