Am Telefon herauszuhören, was die Patienten haben und welche Hilfe sie benötigen, ist nicht immer ganz so einfach. In der Leitstelle in Lutherstadt-Wittenberg werden alle Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst koordiniert. Dort wird auch entschieden, welche Hilfe der Anrufer am Telefon braucht. Die Routine, wann der Gemeindenotfallsanitäter alarmiert wird, muss sich dabei noch weiter einspielen. Trotzdem zeigt sich schon ein erster Effekt: Nur in jedem dritten Fall, in dem ein Gemeindenotfallsanitäter vor Ort war, musste ein Rettungswagen nachalarmiert und der Patient ins Krankenhaus gebracht werden. In allen anderen Fällen war eine Versorgung zuhause ausreichend oder die Personen konnten auf anderen Wegen zum Arzt oder in eine Klinik kommen. Dennoch: Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen fährt auch weiterhin ein Rettungswagen und wenn nötig auch ein Notarzt los.