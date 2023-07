Firmen wie SCM Solar in Pretzier im Altmarkkreis Salzwedel hingegen haben noch immer mehr Bewerber als offene Ausbildungsstellen. Dafür investiert der Betrieb nach eigenen Angaben viel Energie in die Nachwuchsarbeit. In regelmäßigen Abständen kommen zum Beispiel Schulklassen zur Betriebsbesichtigung, es gibt Praktikumsplätze.