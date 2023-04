Monika war zu DDR-Zeiten in aller Herren Länder

Zum festen Filmcampteam gehört Monika seit sieben Jahren, sorgt dafür, dass sich immer alle wohlfühlen. Die gelernte Köchin hat im Leben schon viel gesehen und erlebt. Gerne erinnert sie sich an ihre Zeit als Kochsmaat Anfang der 1980er Jahre. Als Teil der Besatzung der Deutfracht Seerederei der DDR wuppte sie damals die Kombüse und konnte so bereits zu DDR-Zeiten in fremde Länder reisen – darunter Norwegen, Russland, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Algerien und Marokko.

Mit der Geburt ihrer drei Söhne wechselte Monika in den sicheren Hafen Arendsee zu ihren Eltern, denn die Kinder zog sie alleine groß. Wohl auch deshalb kann die gebürtige Arendseeerin irgendwie alles, was die Filmcampcrew braucht. Sie macht das Essen, räumt auf, putzt, wäscht die blutverschmierten Filmklamotten und kennt den Requisitenfundus wie keine andere.

"Filmcamp-Mutti" – die gute Seele des Camps

Bei allem, was Monika Winterberg tut, versprüht sie gute Laune und behält stets den Überblick: Vom speziellen Essenswunsch über erste Hilfe bis zu Heimweh. Sie kümmert sich liebevoll um alle großen und kleinen Probleme der Teilnehmer und Dozenten. Ihr täglicher Ansporn: "Alle sollen sich wohlfühlen." Sie ist die gute Seele des Camps und für Norman Schenk, den Begründer und Leiter des Jugendfilmcamps Arendsee, absolut unersetzlich.

"Ich fahre jeden Tag singend zur Arbeit", sagt Monika Winterberg über das Filmcamp – weil es ihr dort so viel Spaß macht. Bildrechte: MDR/Carina Emig "Meine Moni ist meine beste Frau, sie ist die eigentliche 'Lagerleiterin' des Camps", sagt Schenk. "Mir graut davor, wenn Monika nächstes Jahr in Rente geht. Es ist schwer jemanden zu finden wie sie, der die Arbeit mit so viel Spaß und Freude macht und dazu noch so ein toller Mensch ist."

Monika Winterberg: "Ich fahre jeden Tag singend zur Arbeit"

Aber auch Organisationstalent Monika Winterberg ist voll des Lobes für ihren Chef, der eigentlich viel mehr ein Freund ist als ein Vorgesetzter. "Das ist mein Traumjob und Norman der beste Chef der Welt", meint sie. "Ich komme aus der Gastronomie und das ist ein echter Knochenjob. Meist hast du da dasselbe zu tun." Am Filmcamp sei dagegen kein Tag wie der andere, immer passiere etwas Lustiges. "Ich fahre jeden Tag singend zu Arbeit. Das ist die erste Arbeitsstelle, zu der ich singend fahre, weil mir das alles hier es so einen Spaß macht."

Früher Ferienfreizeit, heute Filmcamp

Auch mit dem Filmcamp-Areal verbindet Winterberg nur positive Erinnerungen. Schon als Kind verbrachte sie dort ihre Ferienfreizeiten. Damals gab es noch einen alten Straßenbahnwagen auf dem Gelände, sie und ihre Freunde haben zwischen den Kiefernbäumen Buden gebaut. Der Arendsee ist nur einhundert Meter entfernt. Dort hat sie Schwimmen gelernt. "Für mich bedeutet dieser Ort ganz viel", sagt Winterberg. "Ich war hier als Kind schon immer gerne, dann war ich ein paar Jahre unterwegs und nun, zum Ende meines Berufslebens bin ich wieder in diesem Camp. Das ist nun das Filmcamp und das finde ich einfach ganz wunderbar!"