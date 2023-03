Im Rahmen ihres Master-Studiums "Kunst im öffentlichen Raum" sammelt Brit Cordes Geschichten und Erinnerungen, Fotos, Zeitungsartikel, Gefundenes, Verschwundenes über den Kurpark in Kalbe, der vor Kurzem abgeholzt wurde. Das Vorhaben wird von der Stadt Kalbe unterstützt. Das Sammelsurium will sie mit Kalbenser Kindern in ein Kartenspiel verwandeln und so die Erinnerungen an den Kurpark am Leben erhalten. Wer mitmachen will, findet Brit im Bauwagen im Kurpark. "Erzähl mir vom Kurpark" ist ein Projekt der Kunst im öffentlichen Raum, auch als Public Art bezeichnet. Kunst im öffentlichen Raum gilt als ein Sammelbegriff für Kunstwerke unterschiedlicher Epochen und Stile, die im kommunalen öffentlichen Raum, also in den städtischen Parks, auf Straßen oder Plätzen von jedermann zu erleben sind.