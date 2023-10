Im Fall von Dauercamping kollidieren offenbar mehrere Rechte miteinander: Laut Bundesmeldegesetz darf man seinen Wohnsitz auch auf einem Campingplatz anmelden. Liegt der in einem Gebiet, dass im Bebauungsplan der Gemeinde als Wohn- oder Mischgebiet ausgewiesen ist, darf man dort laut Baugesetzbuch auch wohnen. Befindet sich der Campingplatz aber in einem Erholungsgebiet, ist dauerhaftes Wohnen laut Baunutzungsverordnung in der Regel nicht erlaubt.