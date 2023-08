Seit dem Hitzesommer 2018, ist der Pegel des Arendsees um etwa 90 Zentimeter gefallen. Die Blaue Perle hat etwa 18 Millionen Liter Wasser verloren, haben Experten errechnet. Hauptursache dafür ist der Klimawandel: zu viel Hitze, zu wenig Niederschlag. Doch die Entnahme von Grundwasser selbst im Hochsommer auf der niedersächsischen Seite ist für Bürgermeister Klebe und etliche Arendseer, unter anderem Mitglieder der wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft "Der See" mit schuld. Ob das auch wirklich so ist, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Während den West-Altmärkern bereits in den vorausgegangenen Sommern die Entnahme von Oberflächen- und Grundwasser verboten war, durften die Wendländer bislang weiter beregnen. Das Recht dazu ist einerseits im niedersächsischen Wasserrecht verbrieft, das aus den 1930er-Jahren stammt, andererseits haben zum Beispiel landwirtschaftliche Unternehmer Wasserrechte gekauft. Selbst mitten am Tage, schimpft Arendsees Bürgermeister, und in großer Hitze liefen im Wendland die Sprenger auf Feldern, Sportplätzen und in Gärten.