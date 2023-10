"Es ist ja auch nach meinem Wissen keine Versammlung oder irgendwas gewesen für die Dauercamper. Wir haben uns da immer bedeckt gehalten. Wir wollen unsere Ruhe haben im Prinzip und wir sind alt. Das regt einen ganz schön auf, müssen wir sagen. Wir haben schon so manche Nacht nicht geschlafen", so das Ehepaar.

Dabei versuchen Arendsees Bürgermeister Norman Klebe und die Geschäftsführerin der Tourismus-Gesellschaft, Claudia Schulz, zu beruhigen. Es gehe nicht darum, treue Dauercamper loszuwerden, die sich an die Platzordnung gehalten und die Pacht pünktlich gezahlt haben, so Schulz. Das Ehepaar Heyer müsste sich also keine Sorgen machen.