Älteste Fischfanganlage Europas entdeckt

Bisher wurde bereits der gesamte Arendsee von den Archäologen untersucht und Unterwasseraufnahmen erstellt. Nach umfangreichen Auswertungen gehe es nun in die Feinuntersuchungen. 20 Spots gucken sich die Wissenschaftler genauer an. Und es wird mit spektakulären Funden gerechnet. "Der Arendsee ist eine wahre Schatzgrube", sagt der Archäologe.

"Wir haben hier die ältesten Fischfanganlagen in Europa gefunden", sagt Sven Thomas. Im Arendsee seien Hunderte alte Pfeiler zu finden, die zu den Vorrichtungen gehörten. Vor einem Jahr wurden Fischfanganlagen entdeckt, die bis zu 7.000 Jahre alt sind. "Wir können das anhand der Holzpfeiler sehr genau bestimmen", sagt der Archäologe. Man brauche dazu heute gar nicht mal mehr viel Masse. "Früher mussten Baumringe gezählt werden, heute wird das Material verbrannt und die übrigbleibenden Substanzen analysiert."

Erst kürzlich wurden mehrere tausend Jahre alter Pfeiler gefunden. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Aber auch Steine eines alten Klosters und auch Menschenknochen würden zu Tage befördert. "Bei den Knochen wissen wir noch nicht, ob sie Hunderte Jahre alt sind oder möglicherweise aus dem Zweiten Weltkrieg." Mindestens ein deutsches Jagdflugzeug stürzte im Februar 1945 in den See. "Wir kümmern uns aber in der Regel um die älteren Funde", sagt der Archäologe. Wenngleich auch die Weltkriegsfunde interessant seien und ihre Berechtigung hätten.

Absackungen des Arendsees nachgewiesen

Der Archäologe Sven Thomas erläutert die speziellen Rahmenbedingungen am tiefsten See Sachsen-Anhalts. "Der See ist der Deckel über einem gewaltigen Salzstock." Der Salzstock von Gorleben kommt in Arendsee an die Oberfläche, wird durch eine "felsenhaften Deckel" abgedeckt. Da jedoch Wasser in den Salzstock hineinläuft, entstehen Höhlen, die irgendwann einbrechen. "Dadurch ist es schon mehrfach zu großen Absackungen gekommen", so der Archäologe.

Bei den Analysen der Daten konnten auch Absackungen nachgewiesen werden. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms