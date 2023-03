Bis in die 1950er-Jahre hinein lebte der in ganz Europa bekannte Mann am Arendsee. Das erste Mal für Furore hatte er gesorgt, als er in jungen Jahren barfuß nach Jerusalem pilgerte. Danach gaben sich die Besucher auf dem Grundstück in Arendsee die Klinke in die Hand. Tausende kamen, um den wundersamen Mann zu erleben, den "Christus vom Arendsee".