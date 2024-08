Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am Wochenende in Klötze im Altmarkkreis Salzwedel ermittelt die Polizei nun zur Brandursache. Am Sonntag war die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren zwölf Feuerwehren mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten demnach ein Ausbreiten auf andere Häuser verhindern.

Vor dem Haus waren laut Feuerwehr bereits am Samstag Unrat und Müll in Flammen aufgegangen. Das Feuer wurde demnach am späten Abend gelöscht, war dann aber in der Nacht zum Sonntag wieder aufgeflammt und hatte auf das Wohnhaus übergegriffen.