Ein Feuer, das am Vormittag am Brocken im Harz ausgebrochen ist, ist gelöscht worden. Das bestätigte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse am Nachmittag. Lohse zufolge war der Wald am Königsberg auf einer Fläche von 50 Quadratmetern in Brand geraten. Lohse sagte, dass das Feuer am Königsberg unweit der Gleise der Harzer Schmalspurbahn ausgebrochen sei.