Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Bundesstraße 71 in Salzwedel in der Altmark müssen länger als geplant eine Umleitung fahren. Wie das Infrastrukturministerium am Dienstag mitteilte, verlängern sich die Bauarbeiten auf der Ortsumgehung um zehn Tage. Damit kann die B71 zwischen dem Kreisverkehr Lokschuppen und der Großen Pagenbergstraße nicht wie geplant zum Wochenende, sondern erst am 25. September 2023 freigegeben werden.