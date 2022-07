Afrikanische Schweinepest Bundeswehr umzäunt Truppenübungsplatz Altmark

Um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest einzudämmen, baut die Bundeswehr einen Zaun um den Truppenübungsplatz Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heide. Der Bau der rund 100 Kilometer langen Umzäunung hat am Donnerstag begonnen. Der BUND kritisiert, dass der Zaun Tiere in der Heide gefährde. Laut Bundeswehr ist der Naturschutz gewahrt.