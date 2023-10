Da gibt es in der West-Altmark die großen Themen: den Nationalsozialismus und seine Verbrechen natürlich, die innerdeutsche Grenze, den Todesstreifen, die Wiedervereinigung. Aber es gibt auch die kleinen anrührenden Erinnerungen, um die sich Ulrich Kalmbach 30 Jahre lang gesorgt hat. Dafür hat er sogar einen Einkaufszettel aufgehoben. "Sesamöl" steht drauf und "Zahnpasta für Katharina".



Kalmbach hat den Zettel in einem Buch auf dem Flohmarkt gefunden, in der Biografie eines in die USA ausgewanderten Brandenburgers. "Das fand ich so in dieser Konstellation – ein Buch mit Erinnerungsinhalt, mit Buchvermerken, die hinten drin sind, die wieder die Geschichte des Buches widerspiegeln, und dann ein Einkaufszettel, der ja auch fürs Kurzzeitgedächtnis zur Erinnerung dient und dann als Lesezeichen da drin – das fand ich irgendwie sehr klasse. Das hat mir großen Spaß bereitet." Die Sonderausstellung im Danneil-Museum in Salzwedel beschäftigt sich mit dem Thema Erinnern. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Einkaufszettel als Quelle

Ulrich Kalmbach hat sogar die Verfasser des Einkaufszettels gefunden, ein Ehepaar in Neulingen bei Arendsee. Die beiden waren überrascht – und haben sich erinnert. Solche Einkaufszettel seien als Quelle spannend, sagt der Museumsleiter. Zeigen sie doch, wer sich was wann leisten konnte, oder was es wann wo gab oder eben nicht. Allerdings eben nicht weit in der Vergangenheit, bedauert der Historiker. Einkaufszettel seien Zeugnisse der Konsum-Moderne. Sie heute aufzuheben, könnte für später wichtig sein. Gleiches gelte für Quittungen oder Rechnungen. Sie seien eine gute Quelle für spätere Geschichtsforschung. Die Tasse wurde über Generationen weitervererbt. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Porzellantasse als Kalenderblatt

Die Geschenkidee der Amme Elise aus Salzwedel ist eine andere Art von Erinnerung – und sorgte noch Jahrzehnte lang für neue. Die kleine weiße Porzellantasse mit Untertasse, Goldrand und goldener Aufschrift steht in einer Vitrine in der neuen Sonderausstellung. Elise schenkte sie ihrem Zögling Walter Schreiber zum ersten Geburtstag.

'Dem Vater zur Freude, der Mutter zum Glück legt Walter Schreiber heute sein erstes Jahr zurück.' Das muss immer gut aufbewahrt gestanden haben bei den Nachfahren, denn in der Tasse waren so ein paar moderne Kalenderblätter, so ein Abreißkalender. Und das ist immer der 26. Juli, also der Geburtstag. Da steht zum Beispiel drauf 'Heute wäre mein Vater 125 Jahre alt geworden' oder 'Diese Tasse ist heute soundso alt'. Ulrich Kalmbach Danneil-Museum Salzwedel

Ein Teller aus einem verschwundenen Dorf

Erinnerungen zu tilgen, das war das Ziel der DDR-Regierung, was die Vertreibungen aus dem damaligen Grenzstreifen betrifft. Zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren waren tausende Menschen aus ihren Häusern geholt und per Lkw und Bahn an andere Orte in der DDR verbracht worden. Ihre Dörfer wurden meist dem Erdboden gleichgemacht. Salzwedel lag nur wenige Kilometer vor dem Todesstreifen; die Erinnerungen sind wiedererwacht, als die 1989 gewonnene Freiheit es zuließ. Ulrich Kalmbach zeigt auf einen Suppenteller aus Email. Er ist von Rost zerfressen und hat große Löcher. Die Sonderausstellung ist noch bis 19. Mai geöffnet. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl

Das ist ein Teller, der von dem geschleiften Dorf Jahrsau stammt. Da gibt es ja immer noch einen Haufen Kulturreste, die aus der Siedlung stammen. Zumindest ist das hier so ein Objekt, an dem Geschichte, ein Ereignis und Erinnerung hängt, aber man muss es wissen. Ulrich Kalmbach Danneil-Museum Salzwedel