Wer aus Gelsenkirchen oder Herne auf die sanierten Fassaden der ostdeutschen Städte und Gemeinden blickt, der fragt sich schon, woher diese ostdeutsche Gereiztheit kommt. Und alljährlich, wenn der Oktober die deutschen Wälder bunt färbt, schwärmen Redakteure aus den großen Verlagshäusern im Westen aus, in die Niederungen von Elbe, Saale oder Neiße, um dem Unmut auf den Grund zu gehen. Die erste Erkenntnis kommt relativ schnell: Der ostdeutsche Nörgler ist auch nicht mehr der, der er mal war. Dem Zeitgeist angepasst erwartet er nicht so sehr fürsorgliche Hilfe, sondern stattdessen Respekt, also ein Blick ins Land auf Augenhöhe. Nun ist dieser Begriff der Augenhöhe sehr vielschichtig und deshalb wohl so beliebt.