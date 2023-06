Ehemaliges Sumpfgebiet Biosphärenreservat Drömling erhält UNESCO-Titel

Der Drömling darf sich in Zukunft "UNESCO-Biosphärenreservat" nennen. Dadurch wird der Komission zufolge unter anderem der naturverträgliche Tourismus in der Region gestärkt. Bundesumweltministerin Lemke lobte die Auszeichnung. Regionale Bauern sind dagegen skeptisch. Sie befürchten Einkommensverluste. Weltweit gibt es mehr als 700 UNESCO-Biosphärenreservate. In Deutschland sind es aktuell 17.