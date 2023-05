FAQ Was in Wäldern und Nationalparks erlaubt ist – und was nicht

Was darf ich, was darf ich nicht? Angesichts Trockenheit, Dürre und Artenschutz ist in der freien Natur einiges zu beachten. Ein Überblick über die Regeln in den Nationalparks und Wäldern Mitteldeutschlands.