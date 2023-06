Wozu dient das Förderprogramm "Chance.natur"? Mit dem Förderprogramm "Chance.natur" werden seit 1979 Naturschutzprojekte in bedeutsamen Naturräumen in Deutschland unterstützt. In Sachsen ist es das fünfte geförderte Großprojekt. So wird beispielsweise in den Schutz von Bergwiesen im Osterzgebirge rund um Altenberg sowie die Teichgebiete Niederspree-Hammerstadt im Oberlausitzer Heideland investiert. Quelle: Bundesumweltministerium