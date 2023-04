Die Todesmarsch-Denkmale in Thüringen erinnern an Häftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald, die 1945 in den Wochen vor Kriegsende aus dem KZ auf dem Ettersberg sowie seinen Außenlagern getrieben wurden. Viele der entkräfteten Häftlinge starben am Wegesrand oder wurden von Wachen getötet.