Bildrechte: MDR/Lydia Zahn

Altes Brauereigelände Salzwedel: Wobau gibt Pläne für Abriss der alten Hopfendarre auf

11. April 2024, 18:37 Uhr

Jahrelang hat ein Arbeitskreis in Salzwedel für den Erhalt der Hopfendarre auf dem Brauereigelände gekämpft. Nun will die Wohnungsbaugesellschaft Wobau den Turm nicht länger abreißen. Was aus dem Gebäude wird, ist dennoch ungewiss.