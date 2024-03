Sie hielten sich an den Händen und bildeten eine Menschenkette: Knapp 60 Salzwedeler hatten sich am Donnerstagnachmittag am Turm der alten Hopfendarre in der Altperverstraße versammelt, um gegen dessen Abriss zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte der Arbeitskreis Salzwedeler Altstadt (ASA).