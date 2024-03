In Jeeben, einem Ortsteil von Beetzendorf im Altmarkkreis Salzwedel , ist eine Zeitkapsel geöffnet worden. Sie befand sich ganz oben im Kirchturmknauf, der Kugel auf der Turmspitze der Jeebener Kirche. In solchen Turmknäufen sind häufig Zeitkapseln enthalten.

Und in der Zeitkapsel: Eine Flasche mit drei Briefen, berichtet die stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Julia Weihmann. Zwei davon stammten aus dem Jahr 1904 und seien in altdeutscher Schrift verfasst. Sie müssen noch entziffert werden. Der dritte Brief stamme aus dem Jahr 1963. Darin setze sich der damalige Pastor kritisch mit dem DDR-System auseinander.