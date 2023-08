So sieht der Inhalt der Zeitkapsel aus. Bildrechte: Stadtwerke Halle GmbH

Eine Tageszeitung, Baupläne, Münzen und einige Fotos – diese Dinge befinden sich seit Dienstag in einer Zeitkapsel aus Edelstahl in der Elisabethbrücke in Halle. Das soll den Stadtwerken Halle zufolge das für sie und die Stadtwerketochter Hallescher Verkehrs-AG (HAVAG) besondere Bauvorhaben würdigen. HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz erklärt: "Der Neubau der Elisabethbrücke ist für uns in den Stadtwerken eine Premiere." Man möchte an der Saale eine Brücke für die Zukunft bauen – modern, barrierefrei und mit einer leistungsfähigen Straßenbahnanlage. "Das ist aufregend und herausfordernd zugeleich." Die Brücke war beim Hochwasser im Jahr 2013 stark beschädigt worden – deshalb wird sie mit Fluthilfemitteln neu gebaut.



Bei der Elisabethbrücke handelt es sich um Halles wichtigste Verbindung zwischen Alt- und Neustadt – für Straßenbahnen, Fußgänger und Fahrradfahrer. Der Neubau der Brücke über die Saale ist eine Zusatzmaßnahme innerhalb des Stadtbahn-Projekts "Mansfelder Straße West" der HAVAG. Die Vorbereitungen haben im Februar 2023 begonnen, insgesamt sollen die Bauarbeiten laut den Stadtwerken voraussichtlich Ende 2024 enden.