Dabei ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange für Leonie. Nach dem Abschluss folgt für sie ein Auslandsjahr als Au-Pair in Amerika. Danach will sie gerne als Flugbegleiterin arbeiten. "Da das aber keine klassische Ausbildung in dem Sinne und nicht staatlich anerkannt ist, wollte ich vorher etwas in der Tasche haben, das sicher ist und mich ebenfalls glücklich macht", erzählte sie. Und der Beruf der Hotelfachfrau interessiert sie sehr. "Später will ich aber auf jeden Fall wieder in die Gastro zurück, wenn ich merke, jetzt habe ich genug vom Reisen", ist sich die 21-Jährige sicher.