In Klein Engersen im Altmarkkreis Salzwedel vertreibt ein Bio-Bauer Saatkrähen mit Kanonenschüssen. Wie er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, handelt es sich um eine gasbetriebene Kanone, die in unregelmäßigen Abständen einen Knall abgibt. Der erzeugte Lärm sei etwa so laut wie ein Silvesterböller.