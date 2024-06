Die Stadt Salzwedel musste in den vergangenen Jahren immer wieder Gelder in die öffentliche Toilette im Burggarten stecken. Dabei wurde das Häuschen vor gerade einmal fünf Jahren für 68.000 Euro saniert. Doch anhaltender Vandalismus machte die Bemühungen schnell zunichte.

In einer Rede im Stadtrat erklärte Bürgermeister Olaf Meining (parteilos), dass seit Wochen immer wieder versucht werde, die Münzautomaten aufzubrechen. Dadurch habe sich für die Verwaltung die Frage gestellt: Immer weiter investieren, weiterhin Reparaturkosten einplanen, ohne dass eine Besserung in Sicht ist? Oder das WC-Häuschen schließen, damit aber gleichzeitig ein wichtiges Angebot für die Bürger einstellen?

Eben diese sieht Meining allerdings genauso in der Verantwortung. Es liege nicht nur an der Stadt, welche Angebote in welchen Umfang möglich sind. "Es liegt in der Hand derjenigen, die meinen, Dinge zu zerstören, zu besprühen, zu beschmutzen", sagte Meining, "Es ist eure, es ist unsere Verantwortung. Und mein Aufruf gilt allen, die etwas beobachten: Melden Sie es!" Denn Handlungen wie das Aufbohren der Automaten seien kein "Dummer-Jungen-Streich", sondern kriminell.