Der Toilettengang ist für Hallenserinnen und Hallenser deutschlandweit am teuersten. Das geht aus einer Erhebung einer Info-Plattform im Internet hervor. Sie hat die Kosten anhand des Wasserverbrauchs nach dem Spülen in 100 deutschen Städten verglichen. Demnach fällt für einen Toilettenspülgang in Halle mindestens 1,94 Cent an. Im Jahr kämen so durchschnittlich mehr als 35 Euro zusammen. Damit liege Halle etwa zwölf Euro über dem Bundesdurchschnitt.

In Magdeburg kostet eine Klospülung dem Portal zufolge 1,75 Cent. Die jährlichen Ausgaben lägen hier bei knapp 31 Euro. Am günstigsten sei der Spülgang in Köln – hier müssten Einwohnerinnen und Einwohner jährlich nicht einmal 15 Euro zahlen. Bildrechte: imago/Hoffmann

Toilettengang in Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich am teuersten

Beim Vergleich der Bundesländer ist laut der Untersuchung Sachsen-Anhalt am teuersten. Hier wurden demnach jährliche Kosten von rund 34 Euro ausgemacht. Das seien knapp zehn Euro mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt. Mit rund 21 Euro sind laut Portal die jährlichen Ausgaben für die Klospülung in Rheinland-Pfalz am geringsten.