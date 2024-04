Was ist die "Nette Toilette"? Mehrere Städte in Deutschland beteiligen sich am Konzept der "Netten Toilette". Händler und Gastronomen stellen eigene sanitäre Anlagen für alle Personen bereit und erhalten dafür von der Stadt regelmäßig Geld. Reparaturen und Reinigung muss das jeweilige Geschäft übernehmen. Die Stadt spart dadurch Kosten, denn diese Form ist häufig günstiger als der Betrieb eigener Toilettenanlagen. Zu erkennen sind die “Netten Toiletten” an roten Aufklebern an den Einrichtungen.