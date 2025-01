Josef Albrecht, Dachdecker

Ausbildungsbetrieb: Demele Holz- und Dachbau GmbH, Am Hänsgenhoch 37, 39240 Calbe (Saale



Anna Zeuschner, Konditorin

Ausbildungsbetrieb: Konditorei und Café Wiecker, Marktplatz 6-8, 38855 Wernigerode



Patrice Eich Metallbauer, FR: Konstruktionstechnik

Ausbildungsbetrieb: LSB Stahlbau Oschersleben GmbH & Co. KG, Schermcker Str. 47, 39387 Oschersleben (Bode)



Anika Liebold, Raumausstatterin

Ausbildungsbetrieb: Hammer Fachmärkte für Heim- und Ausstattung GmbH & Co KG Ost, Dornbergsweg 51, 38855 Wernigerode



Maximilian Becker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Ausbildungsbetrieb: Heiner Prillwitz Ulmenweg 18 a,06217 Merseburg



Sandro Eichardt, Augenoptiker

Ausbildungsbetrieb: Fielmann AG & Co. OHG Markt 15, 06618 Naumburg (Saale)



Lucas Speck, Automobilkaufmann

Ausbildungsbetrieb: Peter Autozentrum Anhalt GmbH, Ernst-Zindel-Str. 3, 06847 Dessau-Roßlau



Florian Jurschik, Bestattungsfachkraft

Ausbildungsbetrieb: Bestattungshaus Medina Juliane Steudel, Schillerstr. 12, 06114 Halle (Saale)



Franz David Pitschke, Beton- und Stahlbetonbauer,

Ausbildungsbetrieb: Kramer GmbH + Co KG Wittenberg, Möllensdorfer Str. 13, 06886 Lutherstadt Wittenberg



Florian Graubner, Elektroniker, FR: Energie- und Gebäudetechnik

Ausbildungsbetrieb: Tobias Graubner, Merseburger Str. 43, 06246 Bad Lauchstädt



Ailine Wagner, Fahrzeuglackiererin

Ausbildungsbetrieb: LackierCenter Sangerhausen GmbH, An der Zolltafel 1, 06526 Sangerhausen



Jette Martha Klauß, Friseurin

Ausbildungsbetrieb: Wischalla Biosthetique Coiffeure Kathrin Wischalla, Hauptstr. 27, 06313 Wimmelburg



Leya Michelle Angela Hornschuch, Gebäudereinigerin

Ausbildungsbetrieb: Gegenbauer Services GmbH Niederlassung Halle, Brunoswarte 36, 06108 Halle (Saale)



Uljana Belugina, Hörakustikerin

Ausbildungsbetrieb: KIND GmbH & Co. KG, Zweigstelle Neustädter Passage 16, 06122 Halle (Saale)



Ethan Darius Frind, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker, FR: Karosserieinstandhaltungstechnik

Ausbildungsbetrieb: Feser und Wittig GmbH, Hallesche Landstr. 110, 06406 Bernburg (Saale)



Christof Grote, Kaufmann für Büromanagement

Ausbildungsbetrieb: Dr. P. Rahn & Partner Schulen freier Trägerschaft gemeinnützige Schulgesellschaft mbH, Brachwitzer Str. 26, 06118 Halle (Saale)



Richard Xavier Wagner, Kraftfahrzeugmechatroniker

Ausbildungsbetrieb: Autoservice Liebig GmbH, Walther-Rathenau-Str. 1, 06618 Naumburg (Saale)



Louis Franz Hessenmüller, Land- und Baumaschinenmechatroniker

Ausbildungsbetrieb: Landtechnik Vertrieb und Dienstleistungen Bernard Krone GmbH, Hallesche Str. 15,

06686 Lützen



Max Beck, Maler und Lackierer, FR: Gestaltung und Instandhaltung

Ausbildungsbetrieb: Maler Klauke GmbH, Grauengasse 8, 06526 Sangerhausen



Maximilian Glein, Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik

Ausbildungsbetrieb: Pneuhage Reifendienste Mitte GmbH, Ernst-Zindel-Str. 6, 06847 Dessau-Roßlau



Lukas Fach, Orthopädietechnik-Mechaniker

Ausbildungsbetrieb: Sanitätshaus-Orthopädie-Technik F. Hellwig GmbH, Barfüßerstr. 10, 06108 Halle (Saale)



Talitha Jeikowski, Schilder- und Lichtreklameherstellerin

Ausbildungsbetrieb: Alpha Signs GmbH, An der Spitze 3, 06188 Landsberg



Jonas Rendke, Schornsteinfeger

Ausbildungsbetrieb: Peter Friedrich, Teuditzer Weg 8, 06231 Bad Dürrenberg



Tom Tittmann, Steinmetz und Steinbildhauer, FR: Steinmetzarbeiten

Ausbildungsbetrieb: Christian Zech, Im Gewerbegebiet 5, 06679 Hohenmölsen



Burgard Beutel, Tischler

Ausbildungsbetrieb: Tischlerei Prinz e.K., Bahnhofstr. 1, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf



Jessica Mölle, Zahntechnikerin

Ausbildungsbetrieb: Kerstin Reckrühm, Alte Landebahn 15, 06846 Dessau-Roßlau



Jakob Spreer, Zimmerer

Ausbildungsbetrieb: SCOPUS Bau & Entwicklungs GmbH, Straße der Freundschaft 18, 06809 Sandersdorf-Brehna