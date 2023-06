Arendsee war in der vergangenen Woche im Special Olympics Fieber. Am Mittwoch herrschte den ganzen Tag über olympische Volksfeststimmung auf dem Marktplatz. Schließlich sind die Special Olympics auch ein großes Fest, um Inklusion zu feiern. Die syrische Delegation war bis Donnerstag im Integrationsdorf IDA Arendsee untergebracht und fühlte sich im Luftkurort pudelwohl. Die 40 Athleten, Trainer und Begleiter nennen Arendsee inzwischen "Stadt des Lächelns".

Von der Arendseer Gastfreundschaft als Host-Town für die Special Olympics World Games war Talal Barnieh einfach nur begeistert. Der Leiter der syrischen Delegation, die von Montag bis Donnerstag in Arendsee untergebracht war, sorgte mit seiner Rede am Dienstagabend vor der lokalen Politprominenz für emotionale Momente. "Egal in welches Gesicht wir hier in Arendsee blicken, alle lächeln uns an. Das ist für uns viel mehr wert als Medaillen", schwärmte Talal Barnieh. Deswegen gaben die Mitglieder der syrischen Delegation dem Luftkurort den Namen "Stadt des Lächelns".