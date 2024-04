In der vergangenen Woche hatte der Altmarkkreis mitgeteilt, dass in Trinkwasserproben in Salzwedel coliforme Bakterien nachgewiesen worden seien. Die Kreisverwaltung hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Bakterien keine Krankheitserreger seien. Sie sind den Angaben zufolge aber ein Anzeichen dafür, dass das Versorgungssystem verunreinigt ist.