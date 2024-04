Nach der Havarie an einer Hauptleitung des Fernwassersystems im Landkreis Wittenberg werden sich die Reparaturarbeiten länger hinziehen. Wie die Stadtwerke mitteilten, gibt es noch keinen Termin für die Reparatur des beschädigten Wasserrohrs.

Demnach muss erst das Schadenausmaß geklärt werden. Danach würden die Arbeiten zeitnah beginnen, hieß es mit Verweis auf den zuständigen Wasserversorger mit Sitz in Magdeburg.

Die Hauptleitung war vergangene Woche in der Nähe von Möllensdorf bei Bauarbeiten beschädigt worden. Bis zur abschließenden Reparatur wird der Trinkwasserhochbehälter am Galluner Berg dem Landkreis zufolge mit einer Behelfsrohrleitung versorgt. Eine zunächst ausgegebene Aufforderung, das Trinkwasser abzukochen, wurde nach Laboruntersuchungen am Ostersonntag wieder aufgehoben.