Die TraWo hatte nach Weyhes Tod ihr Fachwerkhaus an der Altperverstraße gekauft. Nur so konnten das Gebäude und vor allem der unter Denkmalschutz stehende Buchladen für die Öffentlichkeit erhalten bleiben. Wäre das Haus in private Hände gelangt, hätte der Buchladen zwar erhalten werden müssen, aber für die Öffentlichkeit wäre dieser besondere Salzwedeler Platz verloren gegangen, sagt Sabine Decker von der TraWo.

Für die Modernisierung des gesamten Hauses fehlt der Solidarischen Wohnungsgenossenschaft jedoch das Geld. Sie konzentriert sich im Moment auf die Rettung und die Modernisierung eines Gebäude-Ensembles an der Mühlenstraße. Ziel ist es insgesamt, bezahlbaren Wohnraum in der Salzwedeler Innenstadt zu schaffen. Alle TraWo-Gebäude sollen später ohne fossile Energien auskommen.

Wann das auf das Weyhe-Haus zutrifft, steht allerdings noch in den Sternen. In Helga Weyhes ehemalige Wohnung sind jedoch schnell neue, junge Mieter eingezogen, die auf Komfort verzichten und die Atmosphäre des alten Hauses genießen.

Das erste Büchercafé im Weyhe-Haus am Dienstag ist sehr gut besucht worden. Zunächst soll der Weyhe-Laden dafür einmal im Monat geöffnet werden – immer am ersten Dienstag des Monats, demnächst also wieder am 3. Dezember.