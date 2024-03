Ohne Unterbrechung konnte allerdings auf Brandenburger Seite weitergearbeitet werden. Dort wird auf einer Baustelle am nördlichen Elbufer bei Wittenberge weitergearbeitet. Es werden große Brückenteile vormontiert. Das erste rund 180 Meter lange Teil ist nahezu fertig und soll in den kommenden Wochen an seinen Bestimmungsort auf den Brückenpfeilern gezogen werden. Bildrechte: Bernd-Volker Brahms/MDR

Tausende Tonnen müssen bewegt werden

Präzisionsarbeit wird dazu erforderlich sein. Sechs Meter pro Stunde wird das vormontierte Brückenteil dann bewegt werden. Insgesamt vier solcher Vormontagen sind für den Brückenbau erforderlich. "Es geht in vier Takten über die Elbe", sagt Bauleiter Björn Jewerowski. Taktschiebeverfahren nennen die Fachleute des Brückenbaus das Verfahren. 3.300 Tonnen Gewicht sind dabei zu bewegen.

"Wir nutzen Gleitlager, um das Gesamtgewicht ziehen zu können. Dann sind es ungefähr 2.000 Tonnen“, sagt der Bauleiter. Er vergleicht es mit dem Gewicht eines Autos. Dieses könne bei gelöster Handbremse trotz des hohen Gewichtes auch locker bewegt werden. Bildrechte: Bernd-Volker Brahms/MDR

Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Kathrin Fiedler als Gesamtprojektleiterin noch gesagt, dass am ehesten durch Trockenheit die Bauarbeiten in Verzug geraten könnten. Der Grund: Für das vierte große Brückenteil sollen Pontons genutzt werden, die auf der Elbe platziert werden. Dazu ist natürlich Wasser notwendig. Vergleichbare Dürrezeiten wie in den zurückliegenden Jahren hätten den Zeitplan durcheinanderbringen können. Nun ist es das Hochwasser.

Keine höheren Kosten

Befahrbar sein soll die Brücke dennoch wie geplant in zwei Jahren. Trotz der Verzögerungen durch das Hochwasser. Und auch mit erhöhten Kosten wird nicht gerechnet, wie Lutz Günther von der Planungsfirma Deges sagt. "So sieht es jedenfalls im Augenblick aus", sagt er. Der gesamte Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Seehausen Nord und Wittenberge wird 417 Millionen Euro und die Elbebrücke – also das Herzstück – wird ungefähr 170 Millionen Euro kosten.