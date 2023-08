Und es wird weiter gebaut in Lüderitz: Eine neue Eigenheimsiedlung im Dorf ist schon bezogen, eine weitere wird entstehen. "Ich habe mein Dorf so gebaut, wie ich es auch gern haben wollte. Ich habe immer Wert daraufgelegt, dass junge Familien zu uns kommen, da steht nichts lange leer, wo eine Baulücke war, kam Neues", freut sich Edith Braun.

Zuzügler gibt es viele – sogar aus Berlin. Die, die früher weggezogen sind, kommen nun zurück in die Heimat aufs Land. Und trotzdem sind sie dicht an der Autobahn und damit mobil in alle Himmelsrichtungen. Das ist für die Bürgermeisterin das ganz große Plus ihres Dorfes.

Dranbleiben ist die Lebensmaxime von Edith Braun, die im Dorf geboren wurde und hier nie lange weg war. In der DDR eckte sie oft an, wurde sogar aus dem Verkehr gezogen und zur Lagerarbeiterin degradiert. "Ich bin immer gegen den Strom geschwommen, schwimme heute noch gegen den Strom", sagt sie.

Wenn es nötig ist, packt sie mit an, so auch als das Freibad in Lüderitz in den 90er-Jahren in nur drei Monaten umgebaut wurde. "Heute kommen hier sogar die Leute aus Tangermünde oder von noch weiter her", freut sich die Ortsbürgermeisterin. "Das Freibad ist generell wichtig, damit die Kinder Schwimmen lernen und es muss alles bezahlbar sein." Neben dem Bad soll ein Campingplatz entstehen. Das ist noch Ediths großes Ziel: "Der Platz ist schon da, aber der Sani-Trakt, den müssen wir hier noch herbekommen", erklärt sie.