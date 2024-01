Die A14 soll in Zukunft von Magdeburg Richtung Schwerin quer durch die Altmark führen – 2023 hat die Nordverlängerung der Autobahn in Sachsen-Anhalt weiter Gestalt angenommen. Nach der Freigabe von weiteren 15 Kilometern Mitte Dezember sind nunmehr 70 von 155 Kilometern des Lückenschlusses befahrbar. Der Autobahnbau in Sachsen-Anhalt geht also auch 2024 weiter, allerdings langsamer als ursprünglich geplant.