Wiederwahl Kloth bleibt Bürgermeister in Seehausen

In Seehausen wird Rüdiger Kloth auch weiterhin der Bürgermeister sein. Er hatte bei der Wahl am Sonntag keinen Gegenkandidaten. Auch bei einer Wahl in Harbke im Landkreis Börde wurde der Amtsinhaber bestätigt. In Falkenstein im Landkreis Harz müssen die Wähler dagegen nochmal an die Urne.