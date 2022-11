Ziele und Visionen

"Landsberg ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Ortschaften", schwärmt Tobias Halfpap, doch gerade die liegen weit auseinander und fallen immer wieder unter den Tisch. Deshalb ist es sein erklärtes Ziel, die 11 Ortschaften wie etwa Niemberg, Reußen oder Schwerz zu stärken und auch deren Interessen miteinzubinden.

Ein neues Radwegekonzept soll erarbeitet und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Außerdem steht, so Halfpap, die Verkehrslage in der Kernstadt Landsberg auf dem Prüfstand. Immer noch donnerten täglich Hunderte 40-Tonner durch das Zentrum und das obwohl die Stadt ein Flächendenkmal ist. Hier will Halfpap mit den zuständigen Behörden eine Lösung finden.

Ein mobiler Bürgerservice

Im Fokus der neuen Politik liegt auch der Bürgerservice. Der soll sich deutlich verbessern. Termine sollen unbürokratisch und schnell vergeben werden. Ein mobiles Bürgerbüro gerade für ältere Menschen sei die Zukunft, meint Tobias Halfpap.

„Gerade ältere Menschen müssen nicht für alles Amtsgeschäfte extra nach Landsberg kommen. Es soll vielmehr die Möglichkeit geschaffen werden, in den Gemeindebüros vor Ort Anlaufstellen zu schaffen, so dass die Leute die Amtsgeschäfte auch in ihren Wohnorten erledigen können.“

Herzenswunsch

Tobias Halfpap ist verheiratet und Vater eines kleinen Sohns. Die Familie wohnt in Halle, würde aber gerne nach Landsberg ziehen. Doch das ist nicht so einfach. Denn bezahlbare große Mietwohnungen oder Häuser sind rar in der Stadt.