Gespräche mit Bürgern auf dem Programm

"Ich bin nicht hier, um Reden zu halten", betonte das Staatsoberhaupt. Im Rahmen der sogenannten "Ortszeit Deutschland" führt Steinmeier in Stendal Gespräche mit Vertretern aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, machte Steinmeier schon bei seinem Spaziergang durch die Stadt einige Selfies mit Passaten, die ohne Weiteres an den Bundespräsidenten herantreten konnten.

Allerdings waren die Sicherheitsvorkehrung im Hintergrund groß. Journalisten wurden in einer Blase gehalten und vom Sicherheitspersonal nach erstmaligem Sicherheitscheck eskortiert – ohne dabei aufdringlich zu sein, so der MDR-Reporter. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Nach einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Stendal gab es noch ein Gespräch mit der Stadtratsspitze und den Fraktionsvorsitzenden. In einem Freiluft-Statement auf dem Marktplatz vor Journalisten betonte Frank-Walter Steinmeier, wie erschüttert er vom Anschlag in Solingen sei. Er betonte, dass sich unsere Gesellschaft durch solche Attentate nicht auseinander dividieren lassen dürfe.

Am Sonntagabend besuchte der Bundespräsident noch einen Hildegard-Knef-Liederabend im Theater der Altmark. Für Montag und Dienstag richte er sich auf viele, durchaus auch kritische Fragen und Diskussionen ein.

Steinmeier ist insgesamt drei Tage zu Besuch

Offiziell hat der Bundespräsident seinen Amtssitz für drei Tage ins Hotel "Schwarzer Adler" verlegt. Am Montag gab es bereits Gespräche mit Landwirten und Vertretern der Hochschule in Stendal. Nachmittags wartet die "Kaffeetafel kontrovers". Dienstag soll die Arbeit der Freiwilligen-Agentur in der Kleinen Markthalle angesehen werden.

Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

"Ortszeit Deutschland": Stendal ist zwölfte Station