Ungelegen ist sicherlich der falsche Ausdruck. Aber der Zeitpunkt, des dreitätigen Besuchs des Bundespräsidenten in Stendal war sicherlich nicht der beste. Die Vorbereitungen für den Sachsen-Anhalt-Tag liefen in der Stadt bereits auf Hochtouren, als sich das Bundespräsidialamt in Berlin im Juli im Stendaler Rathaus meldete und den dreitägigen Besuch ankündigte. Das Staatsoberhaupt weilte dann vom 25. bis 27. August in Stendal – nur drei Tage später wurde der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal eröffnet. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

Steinmeier: "Ich gehe auch bewusst dort hin, wo es Probleme gibt"

"Wir hatten zum Glück mit der Vorbereitung des Besuchs gar nicht so viel zu tun", sagt Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos). Natürlich habe man mit Rat und Tat zur Seite gestanden, der Ablauf des Besuchs sei aber vom Bundespräsidialamt geplant und letztlich auch organisiert worden. In der Reihe "Ortszeit Deutschland" hatte sich der Bundespräsident die Altmark-Metropole als den zwölften Ort in Deutschland herausgesucht.

Schon in seinem ersten Presse-Statement vor Ort – unter freiem Himmel auf dem Marktplatz – hatte Frank Walter Steinmeier angekündigt, nicht nur herzukommen, um schöne Dinge zu sehen. "Ich gehe auch bewusst dort hin, wo es Probleme gibt", kündigte er an. Es gehe aber auch um Wandel und Veränderung – und den Umgang damit. Vielen Menschen wollte der Bundespräsident in Stendal treffen, das hatte er im Vorfeld kommuniziert. Und er hielt Wort. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms